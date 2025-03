Starke Basis für Freiwillige im Oberpinzgau

Vernetzen, motivieren, gegenseitiges Wertschätzen: Das Kernteam der Freiwilligenarbeit im Oberpinzgau rund um Tania Zawadil, Evi Oberhauser und Susanne Hirschbichler hat ehrgeizige Ziele. Die Initiative knüpft an den erfolgreichen Ersten Oberpinzgauer Frauensalon an, der im November 2023 im Verein Tauriska in Neukirchen mit dem Thema „Frauen-Kirche-Ehrenamt“ erfolgreich startete.