„Will mehr Leute für das Ehrenamt ermuntern“

Im Verein Neustart werden die Weichen gewechselt: Johannes Bernegger kündigt nun seinen Abschied an, nach 13 Jahren an der Spitze des Vereins, der sich um die Rückkehr von straffälligen Menschen in die Gesellschaft kümmert. Seit 1991 war Bernegger bei Neustart dabei: „Ein ganzes Berufsleben lang“, wie er am Montag bei einem Presse-Termin sagt. „Zu Beginn meiner Zeit als Bewährungshelfer standen wir ja im Verdacht, Komplizen zu sein. Und wir waren Gegner der Gerichte, weil sie ja unseren Klienten etwas Schlechtes wollten. Jetzt ist das ganz anders: Bewährungshelfern wird heutzutage viel mehr Respekt und Anerkennung entgegengebracht“, erzählt der gelernte Jurist.