Russische Drohne über EU-Forschungszentrum

In Ispra in der lombardischen Provinz Varese befindet sich eine Forschungsstelle der EU, die ein Projekt zu den Sicherheitsaspekten von Drohnen gestartet hat. Die italienischen Behörden seien besorgt, da Drohnen dieser Art mit Kameras und digitalen Instrumenten ausgestattet werden können, die in der Lage sind, ein Ziel auch bei Nacht sehr detailliert zu filmen und dreidimensionale Kartierungen vorzunehmen, berichtete die Mailänder Tageszeitung „Corriere della Sera“ am Samstagabend.