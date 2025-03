Italien verschärft Einbürgerungsregeln

Daher können künftig nur jene Personen die italienische Staatsbürgerschaft durch Abstammung erhalten, bei denen mindestens ein Eltern- oder Großelternteil in dem Land geboren wurde. Zwischen 2014 und 2024 stieg die Zahl der im Ausland lebenden Italienerinnen und Italiener um 40 Prozent auf 6,4 Millionen an. Die Anstiege wurden vor allem in Brasilien und Argentinien verzeichnet.