Die schmelzenden Zeugen des Klimawandels

Die Gletscher schwinden. Und das in rasantem Tempo. Dies ist die Quintessenz eines vor Kurzem präsentierten Berichts des Österreichischen Alpenvereins für das Jahr 2023/24 – die „Krone“ berichtete. Auch das Ländle bildet bei diesem Negativtrend keine Ausnahme. So hat der Ochsentaler Gletscher in der Silvretta, der vom Piz Buin in Richtung Wiesbadner Hütte fließt, seit der letzten Messung fast 18 Meter an Länge eingebüßt. Für den erfahrenen Vorarlberger Gletschermesser Günther Groß ist die Entwicklung bedenklich: „In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat die Gletscherschmelze an Fahrt aufgenommen und ist auf einem Niveau angelangt, das österreichweit zu einem totalen Abschmelzen führen wird.“ Dass Österreichs Gletscher in spätestens 40 bis 50 Jahren weitestgehend verschwunden sein werden, dürfte sich kaum noch vermeiden lassen, so die gängige Expertenmeinung.