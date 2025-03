Dealer nach acht Monaten auf der Flucht geschnappt

Widerstand bei Festnahme

Am Donnerstag konnten Polizisten des Landeskriminalamtes den Mühlviertler in Eferding lokalisieren. Die Beamten nahmen den 50-Jährigen fest, was sich dieser nicht gefallen lassen wollte. Deshalb erwartet den Drogendealer nun auch noch eine Anzeige wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt.