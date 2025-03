Kickl fasziniert von altem Angebot aus dem Kreml

„Das ist Heuchelei“

Kickl gibt daraufhin einen tiefen Einblick in seine Sicht der Dinge: „Man kann ja fast sagen: Man hat Putin in diese Situation hineingetrieben. Und seine Antwort ist, dass er das tut, was alle anderen Großmächte auch tun: Wenn sie mit politischen Mitteln ihre nationalen Sicherheitsinteressen nicht durchsetzen können, dann greifen sie zu militärischen. Da folgt Russland einer Logik, die bei anderen auch gilt. Und das ist das, was mich so stört, dieses Messen mit zweierlei Maß: Das sind die Bösen und alle anderen, die das gleiche irgendwo anders auf der Welt machen, da macht man die Augen zu und will nichts davon hören und davon wissen. Das ist Heuchelei, aber das hat nichts mit Moral zu tun.“