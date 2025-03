Stier mit Drohne und Betäubungsschuss erwischt

Am Morgen stand er statt im Stall im Garten, büxte weiter aus und versteckte sich im Wald: Am Donnerstag musste in Moosbach die Feuerwehr ausrücken, um einen entlaufenen Stier wieder einzufangen. Das gestaltete sich gar nicht so einfach. „Er war im Wald erst durch die Hilfe vieler Personen und einer Drohne ausfindig zu machen“, berichtet FF-Kommandant Christian Burgstaller.