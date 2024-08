Terrorexperte: „Wir können so nicht weitermachen!“

Israelische Produkte sind weit vorne

Die Israelis etwa hätten wie die Amerikaner ausgeklügelte Technologien für Fachleute, sie gelten als die besten am Markt. Aber wenn diese selber ihre Ressourcen brauchen – etwa in einem Krieg – dann gibt es ein Problem. „Wir sind leider ein bisschen Trittbrettfahrer. Am besten wäre es, ein geeignetes Produkt zuzukaufen und es für unsere Zwecke zu adaptieren.“