„Dr. Kellermayr hatte Angst, ihr ging es schlecht“

Situation in Praxis angespannt

Besonders in den Wochen vor ihrem Suizid am 29. Juli 2022 hätte sich die Situation in der Praxis zugespitzt. Mitarbeiterinnen berichten: „Sie hatte Angst, vor die Tür zu gehen“; „Sie sagte beinahe nach jedem Patienten, dass sie sich umbringen will“; „Wir konnten so nicht weiterarbeiten.“ Was die Ärztin als so belastend empfand, beschreibt eine Mitarbeiterin so: „Angst, Geldnot und Hilflosigkeit.“