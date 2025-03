Liefering will nach Pause anderes Gesicht zeigen

Mit dem FAC kommt Freitag (18) die zweitschwächste Offensive der Liga in die Bullen-Arena. Doch auch Lieferings Angriff präsentierte sich vor der Länderspielpause bei Sturm II schwach, womit nach 90 Minuten ein 0:1 auf der Anzeigetafel stand. „Ich erwarte, dass wir anders auftreten als in den ersten 30 Minuten gegen Sturm. Ich will das Gesicht sehen, das wir bisher in allen Spielen im Frühjahr gezeigt haben“, betont Jungbullen-Dompteur Daniel Beichler.