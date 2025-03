WM-Debütanten verpassen Finale knapp

Gabriella Izzo und Luc Maierhofer haben bei ihrem WM-Debüt im Paarlauf der Eiskunstläufer das Finale knapp verpasst. Die US-Amerikanerin und der Wiener klassierten sich bei den Titelkämpfen in Boston am Mittwoch im Kurzprogramm auf dem 23. Platz. Die besten 20 schafften den Sprung in die Kür.