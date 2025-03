Neumayer verlor Österreicher-Duell gegen Ofner

Sebastian Ofner hat am Donnerstag das Österreicher-Duell mit Lukas Neumayer gewonnen und steht im Viertelfinale des Challenger-100-Turniers in Girona. Der 28-jährige Steirer rang den Radstädter nach 1:56 Stunden mit 4:6, 6:2, 6:2 nieder und hat damit gleich bei seinem zweiten Turnier nach seinem Comeback die Runde der letzten Acht erreicht. In dieser trifft er am Freitag auf den als Nummer 4 gesetzten Niederländer Jesper de Jong, der Filip Misolic mit 6:3, 6:1 ausschaltete.