Fleischwolf-Unfall: Mutter kam nicht zum Prozess

Am 2. Februar kam es in der Wohnung in Ottakring zum schrecklichen Unfall. Die Mutter hatte im Wohnzimmer mit dem Küchengerät Faschiertes zubereitet, verließ dann jedoch kurz das Zimmer. Sie schaltete das am Boden stehende Gerät ab, um in die Küche zu gehen, ließ den Stecker aber in der Steckdose.