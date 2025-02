Kind (2) greift in Fleischwolf und verliert Hand

Oft reicht ein Augenblick der Unachtsamkeit, der das Leben für immer verändert – so etwa am Sonntagabend in Ottakring, als ein zweijähriges Mädchen mit ihrer Hand in einen laufenden Fleischwolf griff. Die Mutter (28) sowie eine Bekannte befanden sich zwar in der Nähe, ließen die Kleine jedoch für einen fatalen Moment aus den Augen.