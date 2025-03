iPhone-Verkaufsverbot in Indonesien aufgehoben

Einen früheren Apple-Vorschlag für Investitionen hatte Jakarta im November abgelehnt und erklärt, es mangle an „Fairness“. Später sagte Apple zu, 150 Millionen Dollar in den Bau zweier Produktionsstätten in Indonesien zu investieren, eine in Bandung in der Provinz Westjava und eine weitere in Batam. Der Konzern habe sich überdies zum Bau eines Zentrums für die Entwicklung und Erforschung von Halbleitern in Indonesien bekannt, erklärte Industrieminister Agus Gumiwang Kartasasmita – „dem ersten seiner Art in Asien“.