OGH-Präsident kontert Grassers Vorwürfen

Wegen der überlangen Verfahrensdauer bzw. des Freispruchs vom Vorwurf der Beweismittelfälschung wurde Grassers Strafe allerdings auf vier Jahre verkürzt – auch die restlichen Angeklagten fassten nun geringere Strafen aus. Kodek zeigte durchaus Verständnis für die Angeklagten und ihre Angehörigen, die in all den Jahren der Verspottung und der Verletzung der Unschuldsvermutung ausgesetzt gewesen waren. „Was hier vorliegt, ist eine krasse Verletzung der Unschuldsvermutung“, so der OGH-Präsident.