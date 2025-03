Grasser schuldig, aber bis Ostern auf freiem Fuß

Antrag auf Haftaufschub in Ausnahmefällen möglich

Der OGH übermittelt nun seine Entscheidung an das Straflandesgericht in Wien. Innerhalb von zwei Wochen muss das Urteil „vollzogen“ werden. Binnen 30 Tagen ab diesem Tag müsste Grasser dann die Haft antreten. Zu Ostern könnten Grasser und Co. also noch bei der Familie sein. Die einzige Möglichkeit, die der Ex-Finanzminister dann noch hätte, wäre der Antrag eines Haftaufschubs in Ausnahmefällen – etwa bei einer Krankheit. Öffentlich bekannte Hinweise auf Gründe für einen solchen Aufschub liegen derzeit nicht vor.