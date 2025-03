Friseurin (53) kaufte Liebesbetrüger einen Porsche

53-Jährige kaufte Liebesbetrüger einen Porsche

Den größten Schaden trug Frau S. (53) davon. „Die ist eine Stunde früher gekommen, weil sie so haaß ist“, warnt Herr Rat den Niederösterreicher vor. Auch die Friseurin will ihrem Ex-Freund bei ihrer Zeugenaussage nicht in die Augen schauen müssen. Er war nämlich der Grund, warum sie ein Exekutionsverfahren am Hals hatte. Der 46-Jährige ließ sich auf Urlaube einladen, zahlte bereitwillig mit der Kreditkarte der Frau. „Ich hab‘ dann auch einen Kredit aufgenommen, damit ich einen Porsche Cayenne kaufen kann. Er hat gesagt, ich soll ihm das Geld borgen.“ Das sah sie aber nie wieder.