„Love-Scam“-Betrüger brachte Opfer um 700.000 Euro

Kontaktaufnahme erfolgte über Social Media

Über Social-Media-Plattformen war von August 2019 bis März 2020 Kontakt zu den späteren Opfern aufgenommen worden, danach wurde über einen Messenger-Dienst mit Rufnummern aus Malaysia und Florida kommuniziert. Der 33-Jährige soll sich zur Tatzeit in einem Hotel in Dubai aufgehalten haben, berichtete die niederösterreichische Polizei in einer Aussendung. Vorgetäuscht wurden eine angebliche Millionenerbschaft bzw. Immobiliengeschäfte in Asien, dabei wurden auch gefälschte Verträge und Urkunden vorgelegt. Die Opfer wurden im Rahmen des „Love-Scam„-Betrugs zu insgesamt 53 Überweisungen nach Malaysia verleitet. Das Geld wurde von einer international agierenden Tätergruppe in dem südostasiatischen Staat auf andere ausländische Konten verschoben bzw. in bar behoben.