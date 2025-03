Schläge, Lügen? Treffen von Hundeclub eskalierte

Es hätte eine Routinesitzung des Basset- und Laufhundeclubs in Altlengbach werden sollen – doch sie endete in einem Desaster, das nun sogar das Gericht beschäftigt. Viele der deutlich mehr als 100 Mitglieder waren Ende des vergangenen Jahres für die Generalversammlung aus allen Teilen Österreichs in den Bezirk St. Pölten gekommen. Doch nicht nur die. Auch eine Handvoll Personen aus Kärnten, die aufgrund von Verletzungen der Vereinsstatuten in der Vergangenheit rausgeschmissen worden waren. Sie wollten, so heißt es, ebenfalls mit aller Macht in den Veranstaltungssaal.