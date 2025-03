Klimawandel ist schuld: Erster Hagel schon im März

Versicherung ist wichtig

Mit Meteorologen arbeitet man in der Landwirtschaftskammer längst an Strategien, wie man den Klimaentwicklungen begegnen soll. Denn: „Wegzaubern kann man das Wetter nicht“, sagt Weinhappel. Auf zunehmende Trockenheit könne man mit Produktumstellung, etwa auf Sojabohnen, reagieren. Bei Hagel helfen allerdings nur zwei Maßnahmen: „Netze und eine ausreichende Versicherung“, erklärt der Pflanzenbauexperte. Immerhin verursache Hagel jährlich Ernteausfälle in Millionenhöhe.