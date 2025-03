Nach ÖFB-Match: „Am Boden der Realität zurück“

Es war „nur“ die Nations League

Einige Leser meinen, dass man den Ergebnissen in der Nations League nicht allzu viel Gehalt beimessen sollte. Horsewhisperer2012 meint dazu: „In der Nations League baut man sein Team auf, es sind eigentlich Freundschaftsspiele.“ Von anderen wird auf die typische österreichische Mentalität verwiesen, wenn es um Fußball geht und das ständige Nörgeln und Jammern, wenn es einmal nicht so läuft, wie man es gerne hätte. „Spätestens bei der WM-Quali werden wieder alle begeistert sein“, fügt W.Ernst seiner Kritik an den Fans noch an.