Schaden ist angerichtet! Rangnick braucht Lösungen

Und auch nach dem Anpfiff gab Rot-Weiß-Rot, ganz in Weiß, den Ton an. Wie schon beim 1:1 in Wien war die Rangnick-Truppe klar überlegen, hatte 65 Prozent Ballbesitz. Die Serben vertrauten ihrer Defensivtaktik, so wie sie schon im Herbst daheim gegen Spanien, Dänemark und die Schweiz in der Nations League ohne Gegentor geblieben waren. Das reichte, um in der A-Liga zu bleiben.