Gut abgesichert bei einem Unfall in der Arbeit

Arbeitsunfälle sind keine Seltenheit. Doch was tun, wenn einer passiert? „Ein Arbeitsunfall ist zu prüfen, wenn der Unfall im Zuge der beruflichen Tätigkeit erfolgt, also am Arbeitsplatz, auf einer Baustelle, bei einer Dienstreise, am Weg zur Arbeit oder am Nachhauseweg. Der gesetzliche Unfallversicherungsschutz ist aber auch dann gegeben, wenn man kurz zum Arzt fährt und dann wieder in den Betrieb zurückkehrt“, so Arbeiterkammer-Expertin Brigitte Ohr-Kapral.