Windradlichter sollen nur noch bei Bedarf blinken

Auf dem Windenergie-Sektor ist das Burgenland klare Nummer eins in Österreich und leistet laufend Pionierarbeit. Der erste Windpark der Burgenland Energie wurde 1997 in Zurndorf errichtet. Heute ist das grüne Technologieunternehmen Österreichs größter Windstromerzeuger und produziert in 19 Windparks mit 214 Windenergieanlagen und einer Leistung von rund 650 Megawatt jährlich rund 1.300 GWh Ökostrom. 500.000 Tonnen CO2 können dadurch pro Jahr eingespart werden.