Seniorin verirrt sich im Gebirge – tot aufgefunden

Im Salzburger Pongau ist am Freitag eine vermisste Urlauberin nur noch tot aufgefunden worden. Das hat die Polizei bestätigt. Die 76-jährige Frau war am Donnerstag in Kleinarl mit einer Gondelbahn auf den Berg gefahren. Laut Bergrettung hat sie dort noch mit Familienmitgliedern in einem Berggasthof gegessen. Dann wollte die in Wien lebende Frau zu Fuß absteigen, während Familienmitglieder mit den Skiern abfuhren. Die Frau kam aber nicht mehr im Tal an.