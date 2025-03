Ehepaar lieferte sich in St. Johann ein Wettrennen

Die Nacht von Donnerstag auf Freitag war Austragungstermin eines familieninternen Straßenrennens. Auf der B311 in St. Johann matchte sich ein 32-jähriger Türke mit seiner gleichaltrigen Frau, berichtet die Polizei in einer Aussendung. Dabei hatte der Mann mehr Geschwindigkeit. Die Polizei blitzte ihn mit 156 km/h bei erlaubten 100 km/h. Deshalb kam die Frau auch erst kurze Zeit später zur Geschwindigkeitsmessung. Sie wurde mit sieben km/h weniger geblitzt – das Duell ging also klar an den Mann.