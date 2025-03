Bischöfe: „Starke Schultern“ sollen mehr zahlen

Frieden in der Ukraine ist kein „Deal“

Zum Krieg in der Ukraine meint Lackner, dass man alle ernst gemeinten Anstrengungen für ein Ende der Gewalt, für ein Schweigen der Waffen und für Verhandlungen um einen gerechten Frieden begrüße. Das sei aber „etwas anderes als ein ,Deal‘, in dem sich die Stärkeren über die Köpfe der Betroffenen hinweg Land, Bodenschätze, Einfluss und Macht aufteilen“.