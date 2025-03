Salzburgs Erzbischof Lackner unterstützt Regierung

Lackner sehe viele Kooperationsmöglichkeiten zwischen Kirche und Staat. Sei es „im sozialen und mildtätigen Bereich durch die Caritas, in der für eine Demokratie nicht zu ersetzenden Bildung, oder auch in der Sorge um den Frieden im Kleinen, im Zwischenmenschlichen, in den Pfarren und Gemeinden“. Dabei betonte der Vorsitzende der Bischofskonferenz auch die Mitverantwortung der Religionen und Kirchen für die Gesellschaft und den Staat.