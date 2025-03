Song Contest: Österreich ist großer Mitfavorit

Platz 4: Yuval Raphael – New Day Will Rise (8 Prozent)

Mit der israelischen Teilnehmerin Yuval Raphael wird der Song Contest wieder politisch. Sie ist eine Überlebende des Hamas-Massakers beim Supernova-Festival 2023 und überlebte, weil sie sich unter Leichen liegend tot stellte. Die Ballade „New Day Will Rise“ wird auf Englisch, Hebräisch und Französisch gesungen und geht inhaltlich durch das Erlebte über die üblichen ESC-Beiträge hinaus. Wie schon im Vorjahr in Malmö ist auch in Basel mit Diskussionen zu rechnen.