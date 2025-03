„Es ist immer cool, wenn es in der Halle laut ist“

Mit dem 3:1-Heimsieg vom Halbfinalstart im Gepäck und Defender Murphy im Bus (Genoway weiter nicht auf dem Eis) ging es für die Eisbullen bereits Donnerstag nach Bozen. Wo der Meister heute, Freitag, im zweiten Treff in der Eiswelle weiter auf Erfolgskurs surfen will. „Im ersten Spiel haben wir Zeit gebraucht, um reinzukommen. Jetzt sind wir aber in der Serie angekommen und so müssen wir weitermachen“, betont Luca Auer, der im Viertelfinale gegen Fehervar noch 13. Stürmer war, nach dem Rowe-Abgang aber jetzt als vierter Center gesetzt ist.