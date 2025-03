Nüßle erst im EM-Sechzehntelfinale gestoppt

Der 23-Jährige setzte sich nach seiner erfolgreichen Qualifikation für die World Snooker Tour am vergangenen Donnerstag bei den letzten Sonntag gestarteten Kontinental-Titelkämpfen zum Auftakt jeweils mit 3:0 gegen seine Vorrundengegner Murat Özsaraç aus der Türkei, Nassim Sekat aus Norwegen und Mihai Vladu aus Rumänien durch. In der Runde der letzten 64 ließ er auch dem Waliser Sam Thomas mit 4:0 keine Chance, ehe in der Folgerunde das Aus gegen Malteser Aaron Busuttil kam – 0:4.