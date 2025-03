Von der Leichtathletik in den Eiskanal gewechselt

Zum Saisonabschluss war Team Mandlbauer noch bei der WM in Lake Placid (USA) dabei. Diese endete aber unglücklich. Im Zweier kam das Team zu Sturz, konnte verletzungsbedingt im Vierer dann nicht mehr antreten. „Aber solche Rennen muss es auch geben. Mit den Trainings auf dieser Bahn habe ich wieder viel lernen können, was mir auch für nächste Saison etwas bringen wird. Das Ziel Olympia nächstes Jahr steht natürlich noch immer“, gibt der gebürtige Steirer, der seit bald drei Jahren aus Trainingsgründen in Grödig wohnt, die Richtung vor. „Wenn wir zu Olympia fahren, wollen wir nicht als Touristen hin!“