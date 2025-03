Pkw krachte mitten in Tunnel frontal in Lastwagen

Autofahrer in Spital gebracht

„Durch den Unfall wurde der Pkw-Lenker eingeklemmt und musste von der Freiwilligen Feuerwehr mittels Bergeschere befreit werden“, heißt es seitens der Polizei. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle durch den anwesenden Notarzt, wurde der Verletzte von der Rettung in das Krankenhaus nach Zams gebracht.