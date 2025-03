„Sport und Stadt Wien – das ist ein Widerspruch“

„Krone“: Herr Kleinmann, wie gut ist die Sport-Infrastruktur in Wien?

Peter Kleinmann: Die einzige Olympia-taugliche Sportstätte in Wien ist die Marathonstrecke. Eine richtige Ballsporthalle gibt es nicht. Das ist für eine Zwei-Millionen-Stadt sehr wenig. Sport hat in der Gesellschaft in Österreich leider einen niedrigen Stellenwert.