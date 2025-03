Samsung beabsichtigt „bedeutende“ Übernahmen

Mit „bedeutenden“ Übernahmen will sich Samsung aus seiner aktuellen Krise befreien. Dies werde den südkoreanischen Elektronikkonzern wieder auf Wachstumskurs bringen, kündigte Co-Chef Han Jong-hee auf der Hauptversammlung am Mittwoch an. Allerdings versuchte er gleichzeitig, überzogene Erwartungen zu dämpfen.