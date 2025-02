Gericht bestätigt Freispruch von Samsung-Boss Lee

Familie Lee hält mehr als ein Fünftel an Samsung

Es blieb zunächst unklar, ob die Staatsanwaltschaft nach dem Urteil des Berufungsgerichts vor den obersten Gerichtshof zieht. In dem Verfahren ging es um Samsung C&T und Cheil Industries. Vor deren Fusion kontrollierte Lees Familie Cheil, aber nicht Samsung C&T. Letztere war ein Großaktionär des Smartphone- und Unterhaltungselektronik-Anbieters Samsung Electronics, dem Kronjuwel des Gesamtkonzerns. Aktuell halten Lees Familie und verbundene Unternehmen knapp 21 Prozent an Samsung Electronics.