Dieser Spieler ist der größte Grätscher in Europa

Der englische Fußball gilt als besonders körperbetont, in kaum einer anderen Spitzenliga gibt es so viele Zweikämpfe wie in der Premier League. Ein Spieler eines Traditionsvereins sticht heraus – er ist Europas größter Grätscher, hat als erster Spieler der top fünf Ligen in dieser Saison die Marke von 100 Tacklings überboten.