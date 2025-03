„Dem Kaiser war keine Partei ans Herz gewachsen“

War angesichts dieser Politik der Untergang der Donaumonarchie unausweichlich?

Der Untergang war gar nicht unausweichlich, nur darf ein so labiles Reich eben keinen Weltkrieg verlieren. Hätte die österreichisch-ungarische Monarchie den Weltkrieg gewonnen, lebte sie weiter bis an ihr seliges Ende. Wie ein englischer Kollege, der eigentlich ein russischer Fürst ist, einmal gesagt hat: Wenn es ein Verbrechen war, diesen Krieg zu beginnen, war es ein noch viel Größeres, ihn zu verlieren – denn sonst wäre Europa viel erspart geblieben, Hitler und Stalin inklusive. Aber zurück zur Innenpolitik: Es war die Idee, dass man den Nationalitätenstreit, der ein Spezifikum der Habsburger Monarchie war, den es in dieser Form eben in den anderen europäischen Großreichen nicht gab, im Stadium einer „wohltemperierten Unzufriedenheit“ hält – wie es der Ministerpräsident Taaffe formuliert hat. Dahinter stand: Es darf nie eine ethnische Gruppe, so beleidigt und so frustriert sein, dass sie sich zum offenen Widerstand bemüßigt fühlt, und es darf keine Nation so mächtig sein und alles kriegen, was sie will, weil dann garantiert alle anderen unzufrieden wären.