„Rote Flecken hatte sie auch nach dem Duschen“

„Leider mit der Faust ins Gesicht geschlagen“

Man legt ihm Fotos vor. auf denen Rötungen am Hals zu sehen sind. „Ganz ehrlich! So hat sie auch ausgeschaut, wenn sie aus der Dusche rausgekommen ist.“ Und weiter: „Ich glaube nicht, dass ich sie gebissen habe.“ Die Hämatome am Schienbein, hervorgerufen durch Fußtritte? „Kann hinkommen.“ Und jenes am Auge? „Ich habe ihr leider mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Aber nur ein Mal.“