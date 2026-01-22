Warum ESC-Traum für Oberwart nicht ausgeträumt ist

Der Song Contest soll in den Bundesländern haltmachen

Stadtchef Georg Rosner bestätigt auf Nachfrage der „Krone“, dass es Überlegungen für ein offizielles Side-Event gibt. Der Veranstalter – ORF und EBU – wollen den ESC nämlich auch in den Bundesländern erlebbar machen, und dafür habe man im Burgenland Oberwart ins Auge gefasst. Geplant sei ein Event mit Public Viewing. In der Messehalle hätten rund 4000 Fans Platz. Fix ist allerdings noch nichts.