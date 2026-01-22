Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Song Contest

Warum ESC-Traum für Oberwart nicht ausgeträumt ist

Burgenland
22.01.2026 06:00
Der 70. Eurovision Song Contest findet vom 11. bis 16. Mai in der Wiener Stadthalle statt.
Der 70. Eurovision Song Contest findet vom 11. bis 16. Mai in der Wiener Stadthalle statt.(Bild: ORF/Wieder Design Studios)
Porträt von Carina Fenz
Von Carina Fenz

Nach dem überraschenden Vorstoß als mögliche Gastgeberstadt für den Eurovision Song Contest 2026 war die Südmetropole des Burgenlandes europaweit in den Schlagzeilen. Jetzt gibt es neue Überlegungen, Gespräche und die leise Hoffnung, dass der ESC doch noch eine Rolle im Südburgenland spielt.

0 Kommentare

Im vergangenen Frühjahr stand Oberwart plötzlich im ganz großen Rampenlicht. Nach dem Sieg von JJ beim Eurovision Song Contest brachte Bürgermeister Georg Rosner „seine Stadt“ als möglichen Austragungsort den ESC 2026 ins Spiel.

Die mediale Aufmerksamkeit war enorm. Im Rathaus wurde der Vorstoß ernst genommen. Die Stadt wurde eingeladen, eine Bewerbung abzugeben. Doch rasch zeigte sich: Für die ganz große Bühne reicht die Messehalle nicht. Der Traum als Gastgeberstadt war damit vorbei.

Stadthalle versus Informhalle
Aktuell wird in Oberwart wieder geplant und verhandelt. Zwar wird der Eurovision Song Contest in der Wiener Stadthalle über die Bühne gehen, doch in der Südmetropole bringt man sich erneut in Stellung, wie man dennoch Teil des größten Musik-Spektakels der Welt werden könnte.

Der Traum von Stadtchef Rosner ist noch nicht geplatzt: Für den Song Contests ist die Messehalle ...
Der Traum von Stadtchef Rosner ist noch nicht geplatzt: Für den Song Contests ist die Messehalle zu klein, aber nicht für ein Public Viewing(Bild: Carina Fenz)

Der Song Contest soll in den Bundesländern haltmachen
Stadtchef Georg Rosner bestätigt auf Nachfrage der „Krone“, dass es Überlegungen für ein offizielles Side-Event gibt. Der Veranstalter – ORF und EBU – wollen den ESC nämlich auch in den Bundesländern erlebbar machen, und dafür habe man im Burgenland Oberwart ins Auge gefasst. Geplant sei ein Event mit Public Viewing. In der Messehalle hätten rund 4000 Fans Platz. Fix ist allerdings noch nichts.

Die Umsetzung gilt als organisatorisch sehr umfangreich, dennoch wird derzeit verhandelt, ob sich ein solches Event realisieren lässt, heißt es aus dem Rathaus. Bis Ende Jänner soll feststehen, ob Oberwart also doch noch ESC-Luft schnuppern darf.

Lesen Sie auch:
Zwischen Musikantenstadl und Song Contest: Während Andy Borg an die alten Zeiten in Oberwart ...
Krone Plus Logo
ESC-Hype im Burgenland
So greift Oberwart nach Europas größter Bühne
25.05.2025

Zwei Burgenländer im Vorentscheid
Auch musikalisch mischt das Burgenland im ESC-Jahr 2026 mit. Der nationale Vorentscheid feiert erstmals seit zehn Jahren ein Comeback und läuft unter dem Titel „Vienna Calling – Wer singt für Österreich?“. Die Live-Show wird am 20. Februar auf ORF 1 ausgestrahlt.

Cosmo (l.) mit Sandro aus Halbturn will mit dem Song „Tanzschein“ das Finalticket für den ESC in ...
Cosmo (l.) mit Sandro aus Halbturn will mit dem Song „Tanzschein“ das Finalticket für den ESC in Wien lösen.(Bild: Klaus Titzer)

Insgesamt zwölf Acts, zehn Solokünstler und zwei Bands, kämpfen dabei um das Ticket. Mit dabei ist Cosmo aus Halbturn, der mit dem Titel „Tanzschein“ antritt. Zudem ist Songwriter Thomas Kröss aus Oggau im Bewerb vertreten, der gemeinsam mit Sidrit Vokshi nachgerückt ist. Das Finale des Eurovision Song Contest selbst findet am 16. Mai statt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
-6° / -2°
Symbol stark bewölkt
Güssing
-6° / -2°
Symbol stark bewölkt
Mattersburg
-7° / -2°
Symbol wolkig
Neusiedl am See
-6° / -1°
Symbol stark bewölkt
Oberpullendorf
-6° / -2°
Symbol wolkig

krone.tv

krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Coup in Gelsenkirchen
Polizei befragt 100 Sparkassen-Kunden pro Tag
Der Terrorverdächtige hat die Aussage bisher verweigert.
Anschlag von München
Terrorverdächtiger zeigte jetzt Islamisten-Geste
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Newsletter
Top-3

Gelesen

Burgenland
Totes Baby: Kamera filmt Horror-Tat an Grenze
131.100 mal gelesen
Der Grenzübergang in Nickelsdorf
Oberösterreich
Abgestürzte wurde von Rettung ins Bordell gebracht
116.230 mal gelesen
Die Helfer hatten anfangs Probleme, zu der gestürzten Frau zu kommen, da sie mitten in einem ...
Steiermark
Steirischer DJ feuert mit Flinte auf Polizei – tot
116.154 mal gelesen
In diesem Haus in Hönigtal lebte der passionierte, aber psychisch auffällige Motorradfahrer.
Mehr Burgenland
Was jetzt gefragt ist
Zeitgeist trifft Ballglamour: Die Modetrends 2026
Neue Eisenstädter
Der U-Ausschuss kommt nur langsam in Fahrt
Erinnerungslücken
Schwarzfahrer bedrohte Zugbegleiter mit Messer
Song Contest 2026
Sänger Cosmó verspricht die Tanzparty des Jahres
Ende der Krise
Kino-Boom: Blockbuster bringen die Besucher zurück
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf