„Unsere Sicherheit ist wichtiger als Parteikalkül“

„Wasser steigt und steigt“

Aus seiner Sicht stehe Europa das Wasser bis zum Hals. Österreich sei mit einem Schnorchel ausgerüstet, die Armeen anderer EU-Mitgliedsstaaten hätten hingegen schon den Tauchanzug angelegt. „Der Schnorchel ist nur sechs Monate lang, doch das Wasser steigt und steigt. Wenn wir jetzt anfangen, über die Farbe des Schnorchels zu reden, dann gehen wir an der Sache, an unserem Auftrag, vorbei“, bedient sich Gasser einer symbolhaften Sprache. Er tritt für eine Verlängerung der Wehrpflicht ein, so wie es international der Fall ist. 12 Monate seien besser als sechs.