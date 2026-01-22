Vorteilswelt
Unesco Welterbegebiet

Eigenes Logo für das Jubiläumsjahr 2026

Burgenland
22.01.2026 11:00
Nora Tatai entwarf das Sieger-Logo für das Jubiläumsjahr
Nora Tatai entwarf das Sieger-Logo für das Jubiläumsjahr(Bild: Reinhard Judt)
Porträt von Charlotte Barbara Titz
Von Charlotte Barbara Titz

Dass der Neusiedler See zum Welterbe wurde ist 25 Jahre her. Das wird gefeiert.

0 Kommentare

Dafür wurde auch ein Wettbewerb für ein eigenes Logo in den Schulen ausgeschrieben. Jetzt präsentierten Landeshauptmann-Stellvertreterin Anja Haider-Wallner, Landesrätin Daniela Winkler, sowie der Obmann des Vereins Welterbe Erwin Preiner und die Geschäftsführerin Lina Karner das offizielle Siegerlogo für das bevorstehende Welterbe-Jubiläumsjahr – 25 Jahre UNESCO-Welterbe Fertö-Neusiedler See in der HAK Frauenkirchen.

103 Schüler aus 17 Schulen im Welterbegebiet hatten Projekte eingereicht. Die Bandbreite reichte von klassischen Handzeichnungen bis zu modernen digitalen Designs. Eine Jury wählte im Dezember dann die drei besten Entwürfe.

„Unsere Jugend hat enormes Potenzial“, freut sich Landesrätin Daniela Winkler über die Menge und die Qualität der Einsendungen. Haider-Wallner hob hervor, wie wichtig es sei, die nächste Generation möglichst früh für unsere Kultur- und Naturlandschaft zu begeistern. Denn: Man schützt das, was man liebt!

Die drei Siegerlogos kamen von Nora Tatai und Felix Peck von der HAK/ HAS Frauenkirchen bzw. Laura Lentsch von der Mittelschule Pamhagen. Platz Eins konnte sich schließlich Nora Tatai sichern. Laura Lentsch wurde Zweite, Felix Peck Dritter. Das Gewinner-Logo wird das gesamte Jubiläumsjahr 2026 auf allen Drucksorten und digitalen Kanälen repräsentieren.

Burgenland
