Einzigartig! Das gab’s auf der Streif noch nie

Die Streif ist Mythos, Herausforderung und Grenzerfahrung. Jahr für Jahr zwingt sie bei den Hahnenkammrennen die besten Skifahrer der Welt zur absoluten Präzision – und genau das hat Parkour-Ikone Jason Paul an dieser einmaligen Challenge gereizt. Der 34-jährige Deutsche hat seit einem Jahr daran gearbeitet, etwas Einzigartiges in den Schnee von Kitzbühel zu zaubern, das man auf der Streif noch nie gesehen hat. Parkour und Schnee – das ist eine Kombination, die eigentlich ganz und gar nicht funktioniert. Außer man ist ein Ausnahmeathlet und hat den Mut, neue Wege zu gehen und die Grenzen des Sports neu zu ziehen.
