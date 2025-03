Selenskyj: „Wird nicht leicht, mich zu ersetzen“

„Angesichts dessen, was passiert und angesichts der Unterstützung wird das nicht so einfach. Es reicht nicht aus, einfach eine Wahl abzuhalten. Man müsste mich auch daran hindern, zu kandidieren, was etwas schwieriger wäre“, so Selenskyj, der gleichzeitig bekräftigte, dass er zum Rücktritt bereit sei, wenn die Ukraine im Gegenzug Mitglied der NATO werde. Dann hätte er seine „Mission erfüllt“.