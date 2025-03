Chronischer Brutalo wird in Anstalt eingewiesen

Der dreifach Vorbestrafte hatte vergangenes Jahr innerhalb von drei Monaten eine ganze Reihe von Straftaten begangen, darunter Nötigung, gefährliche Drohung, schwere Körperverletzung, Erpressung und Freiheitsberaubung. In sieben von acht Fällen handelte es sich um Zufallsopfer. Am Bahnhof Rankweil etwa streifte er mit seinem Fahrrad einen Passanten. Als dieser ihn zur Rede stellte, packte ihn der Angeklagte am Genick und fügte ihm mit einem Messer eine schwere Schnittverletzung am Daumen zu. Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich in Sulz. Auch dort stellte das Opfer den Mann zur Rede und büßte dies mit mehreren Faustschlägen ins Gesicht.