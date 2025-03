Festival in Linz: In der bunten Welt der Comics

Sogar in der Grottenbahn gibt es Programm

Im Deep Space des Ars Electronica Centers kann man tief in die Comic-Welt eintauchen, die MKD (Meister:innenschule für Kommunikationsdesign) lässt Comics mittels Handys zum Leben erwachen. Im Linzer Stifterhaus ist eine Comicadaption des Märchens „Das kalte Herz“ zu sehen und für die jüngsten Besucher wird in der Grottenbahn am Linzer Pöstlingberg die Bilderbuchgeschichte „Die kleine Hummel Bommel“ – Motto „Du kannst alles schaffen!“ – präsentiert.