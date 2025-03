Die Jacke der „First Lady“ im Flüchtlingsheim

Dass Frauen gute „Mitspielerinnen“ sind, bringt sie u.a. mit einer Installation aus Jacken in militärischem Camouflage-Stil auf den Punkt. Eine Jacke hat den Aufdruck „I really don`t care/ Es ist mir wirklich egal!“. Genau so eine Jacke hat „Melania Trump 2018 beim Besuch eines Heimes für Flüchtlingskinder an der mexikanischen Grenze getragen“, erklärt Kamerić. Das zwischenmenschliche Totalversagen der First Lady, an das die Künstlerin nun erinnert, bekommt durch die Wiederwahl von Trump leider große Aktualität.