Flucht vor Nazis brachte junge Frau nach Tirol

Sie berichtet über den Tod ihres Vaters im Lager Reichenau, von ihrer neuerlichen Flucht nach Lofer (Sbg.) in den Wirren der letzten Kriegsmonate und ihrer Rückkehr nach Innsbruck. „Es sah so aus, als wären wir die einzigen Juden, die noch am Leben waren“, konstatierte die Zeitzeugin am Ende des Krieges bei ihrer Rückkehr nach Tirol.